Abenteuer in Südindien

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Unter dem Motto „Ewa auf Weltreise“ ist am 9. Mai im Frauenzentrum in der Prenzlauer Allee 6 Elisabeth Voß zu Gast. Getragen von Neugier und der Lust am Entdecken, reiste die Publizistin und Betriebswirtin Elisabeth Voß zwei Monate durch Südindien. In der Nähe von Zaheerabad besuchte sie ein Biodiversitätsfestival und lernte eine Saatgut-Hüterin kennen. Im Ghats-Gebirge war sie in einem Heiligen Garten, in dem Pflanzen vor dem Aussterben bewahrt werden. Am Palmenstrand von Gokarna wurde sie mit der bitteren Armut, dem Müll und der Ungerechtigkeit der Welt konfrontiert. In ihrem Vortrag berichtet sie mit eindrücklichen Bildern von ihrer spannenden Reise in eine faszinierende Kultur. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter 442 55 42. BW