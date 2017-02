"An electric jazzrock explosion" - CLUB JAZZ DEBAKEL feat. GRAN HORNO in der WABE (10. Februar 2017, 20 Uhr)

CLUB JAZZ DEBAKEL greifen langsam an und belassen ihre Musik mit virtuoser Farbgebung in excellentem Unfrieden. Dabei treibt die Band so einiges Material in die improvisatorische Enge, das eigentlich schon mal mit allen Wassern gewaschen war. Erst danach lässt sie es wieder frei! Hier werden strategische Pläne geschmiedet, Angriffstaktiken ausgeführt & vorgetäuscht, Energien umgeformt.

Eingeladen haben sie sich die Ausnahmekünstlerin Catherine Lorent (GRAN HORNO), die mit Punk-Attitüde und Gesang, an Percussions und Gitarre die Performance von CLUB JAZZ DEBAKEL hervorragend ergänzt.