Clever Krisen überstehen

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. „Mut zu neuem Leben“ heißt das neue Buch der Kommunikations- und Gesundheitstrainerin Antonia von Fürstenberg. Aus diesem wird sie am 29. September um 20 Uhr im Ewa-Frauenzentrum in der Prenzlauer Allee 6 lesen. Mit ihrem Buch möchte die Autorin Frauen ermuntern, ihren Weg aus Lebenskrisen zu finden. Was soll man tun, wenn sich Angst und Verzweiflung breitmachen? Wohin mit angestauter Wut? Wie findet man wieder seine Balance? Antonia von Fürstenberg gibt Tipps und bietet praktische Übungen zur Aktivierung von Selbstheilungsfähigkeiten an, die jedem Menschen innewohnen. Weitere Informationen unter 442 55 42. BW