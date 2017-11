DEO Lesebühne Prenzlauer Berg

Drei Frauen wollen sehen, was geht, oder wie weit man gehen kann abseits von festgefahrenen Formaten.DEO =esselshr, eine Lesebühne ohne Bühne oder ein Wohnzimmer mit Hausbar. Vorgetragen wird sitzend oder im Stehen, mal mit begleitenden Videoprojektionen, mal mit DJ oder Live-Musik, die Besucher locker verteilt auf Sofas, alten Küchenstühlen oder russischen Munitionskisten.Ort des Geschehens ist die, ein Dachgeschoß Loft in der ehemaligen Königstadt Brauerei. Ambiente irgendwo zwischen Atelier, Werkstatt und Clublounge. Bewertet wird hier nicht, nur zu oder weggehört, Raucher finden Freu(n)de im separaten Balkonzimmer. Ein Experiment, etwas mutiges von mutigen Frauen.Das sind Hauser, Fuchs & Wahn aka Franziska Hauser, Susanne Schirdewahn und Kirsten Fuchs plus Gäste. Immer am 23ten, immer schön, und immer.