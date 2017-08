"Die größte Kunst ist Geld zu machen" - Barock meets Jazz

- so heißt es in einem der Lieder aus Georg Philipp Telemanns „Singe- Spiel- und Generalbassübungen“ aus dem Jahr 1733. Auch die anderen darin enthaltenen Themen Glück, Liebe, Frauen, Männer, Sorgen und Zufriedenheit wirken überraschend aktuell. Das Ensemble CAMBIAMENTO hat sich davon inspirieren lassen und einige Lieder höchst abwechslungsreich zwischen Barock und Jazz neu arrangiert. Dasfür die gleichnamige CD findet am 20.10.17 um 20 Uhr im Kuppelsaal, Göhrener Straße 11 statt. Eintritt 12 EUR, ermäßigt 7 EUR.Kartenvorbestellungen unter contact@cambiamento.de