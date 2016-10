Berlin: Bühnenrausch |

Wir wollen Konfetti im Haar und Blingbling im Gesicht. Wir wollen Torte im Mund und Schampus in der Kehle. Wir wollen Musik in den Ohren und rhythmisches Zucken in den Beinen. Wir wollen feiern. Mit Euch und uns. Wir haben Geburtstag. Zwei Hände auf und da ist sie: die Zehn! Zehn Jahre Schmetterlings.

Trotz des freien Eintritts bitten wir um Kartenreservierung unter karten@impro-schmetterlings.de