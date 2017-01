Die Musikerin Jana Berwig gastiert im Ewa-Frauenzentrum

Prenzlauer Berg. Die Liedermacherin Jana Berwig gibt am 26. Januar ein Konzert im Ewa Frauenzentrum in der Prenzlauer Allee 6.

Weitere Informationen zur Musikerin gibt es auf www.janaberwig.de

Manche kennen die junge Musikerin vielleicht von ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie leitet seit fünf Jahren das Projekt „Kikon – Kinder und Kontakt“ im Freiwilligenzentrum der Diakonie in der Schönhauser Allee 141. Dieses bringt alleinerziehende Eltern mit ehrenamtlichen Unterstützerinnen zusammen. Nebenher ist Jana Berwig aber Vollblutmusikerin. Sie sang seit dem Ende ihrer Schulzeit in unterschiedlichen Bandprojekten wie zum Beispiel „Wir können auch anders“ oder bei „Tiljuly“. Seit fünf Jahren tritt sie erfolgreich mit der Akustikgitarre als Singer-Songwriterin auf.Regelmäßig ist sie inzwischen auf Kleinkunstbühnen in Berlin und Umgebung zu finden. Sie gewann sogar bereits den Song Slam Leipzig in der Moritzbastei. Im vergangenen Jahr produzierte sie ihr erstes Studioalbum mit dem Titel „Tob e where you are“. Am 26. Januar ab 20 Uhr singt sie ihre Lieder von der Intensität und dem Glück des Augenblicks, von der Vergänglichkeit, vom Suchen und Finden der Liebe und von der Sehnsucht nach etwas, das bleibt.