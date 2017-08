EIN KABINETT PERSÖNLICHER KURIOSITÄTEN

kuratiert von C.C. O‘Hanlon



WHITECONCEPTS präsentiert eine zweitägige Ausstellung mit Verkauf von Fotografie, Malerei, Skulptur, ungewöhnlichen Büchern und anderer Artefakte. Darunter befinden sich Werke von Peter Beard, Cecil Beaton, Robert Graham, Robert Brennan, Sir Richard Francis Burton u.a.



Der bekannte australische Reisende, Tagebuchschreiber und Lebenskünstler C.C. O'Hanlon hatte noch nie ein Gefühl von Ortszugehörigkeit, nirgendwo. In den vergangenen 50 Jahren hat er in zahlreichen Häusern, Wohnungen, Hotelzimmern und sogar auf Booten auf der ganzen Welt vorübergehende Kontexte für sein Leben geschaffen, die jeweils mit eklektischen Sammlungen von Kunst, Büchern und Artefakten erschlossen wurden, oder wie er es ausdrückt: „Sie fügen sich mir, wie Seepocken und Algen zum Schiffsrumpf eines Schiffes, wenn ich herumwandere".



Die Ausstellung ist eine faszinierende Erzählung von O'Hanlons rastloser Neigung sowie ihm begegnenden zufälligen Bekannten und Kuriositäten. Es ist wie ein vorläufiger Schluss zu seinem ungewöhnlichen Leben. Das Angebot seiner Werke zum Verkauf deutet wohl darauf hin, dass seine Neigungen nicht abgenommen haben, sondern er hofft, in Zukunft wieder etwas leichter reisen zu können.



Eröffnung: Freitag, 1. September, um 18.30 Uhr. Schließt 17.00 Uhr am Samstag, den 2. September.



