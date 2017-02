Ein Stück übers Größerwerden

Berlin: Theater o.N. |

Prenzlauer Berg. „Weiße Wäsche“ heißt ein Theaterstück, das am 19. Februar um 11 und 16 Uhr im Theater o.N. in der Kollwitzstraße 53 zu sehen ist. Das Stück ist für Kinder ab zwei Jahre geeignet. In ihm geht es um das Kleinsein und Größerwerden. Am Anfang liegt ein Haufen weißer Wäsche auf der Bühne. Doch dann klingt und hebt sich etwas: Zwei Wesen schlängeln langsam hervor. Schritt für Schritt entdecken sie die Welt. In diesem Stück in der Regie von Taki Papaconstantinou spielen Minouche Petrusch und Günther Lindner. Begleitet werden sie von Silke Lange am Akkordeon. Weitere Informationen und Kartenbestellungen unter 440 92 14. BW