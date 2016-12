Prenzlauer Berg.

In der Synagoge in der Rykestraße 53 findet am 18. Dezember ab 17 Uhr das große Abschlusskonzert des Louis-Lewandowski-Festivals 2016 statt. Zu erleben sind Chöre wie „The Lewandowski Chorale“ aus Johannisburg, der Leipziger Synagogalchor und das Synagogal Ensemble Berlin. Der Eintritt kostet zwischen 15 und 25 Euro. Weitere Informationen und Reservierungen auf www.louis-lewandowski-festival.de/programm