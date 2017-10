Frauen erzählen Geschichten

Berlin: Stadtteilzentrum Teutoburger Platz |

Prenzlauer Berg. Die Galerie im Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz, Fehrbelliner Straße 92, verwandelt sich am 5. November von 15 bis 18 Uhr in eine gemütliche Teestube. In diese laden fünf Geschichtenerzählerinnen ein. Auf Kissen sitzend, trinken die Teilnehmer heißen Tee aus einem Samowar. Dabei können sie Geschichten aus vielen Ländern der Welt lauschen. Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen willkommen. Weitere Informationen unter 443 71 78. BW