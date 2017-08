Gala auf dem Pfefferberg

Prenzlauer Berg.

Das Pfefferberg Theater lädt am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr und um 21.15 Uhr zur Parieté-Gala 2017 in die Schönhauser Allee 176 ein. Künstler aus Theater, Musik, Schauspiel und Tanz – mit und ohne Behinderung – feiern in zwei Shows den Reichtum und die Vielfalt von Kunst. Die Gala wird wieder von Prominenten unterstützt. Mit dabei sind Marlene Lufen (Moderation), Max Dominik (Co-Moderator), Stefan Linne (Moderator), BesuchBrüder, Blind & Lame, Dergin, Irmgard Knef, Kay Langstengel, Wanja Mues, Possible World, Sittin’ Bull, Sheila Wolf, UN-Label und Joana Zimmer. Karten kosten 98 Euro (inklusive Buffet und Getränke). Weitere Informationen: www.pariete-berlin.de , Kartentelefon:91 20 65 82 93.