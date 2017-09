Gem Andrews singt bei Ewa

Prenzlauer Berg.

Zu einem Konzert mit Gem Andrews lädt das Ewa-Frauenzentrum am 21. September ein. Die Musikerin präsentiert um 20 Uhr Lieder zwischen Country-Folk und punkigem Rock. Ihre Lieder schreibt Gem Andrews, die in Newcastle upon Tyne, Bristol und Berlin zu Hause ist, selbst. Ihre Musik ist getragen von harmonischen Melodien und ihrer kraftvollen Stimme. Dabei scheut sich die Musikerin nicht gesellschaftskritische Themen wie Armut, Not und Depression aufzugreifen. Das Konzert findet bei Ewa in der Prenzlauer Allee 6 statt. Weitere Informationen unter442 55 42 und auf www.gemandrews.co.uk