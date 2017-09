Kommissar Feisal ermittelt

Prenzlauer Berg.

Die öffentliche Premiere des neuen Buches „Giftzwerg“ von Bernd Mannhardt findet am 28. September um 19 Uhr in Myer’s Hotel in der Metzer Straße 26 statt. In diesem neuen Krimi wird der übergewichtige Kriminalhauptkommissar Hajo Freisal zu einem Leichenfundort gerufen. Der Anruf erreicht ihn, als er gerade dabei ist, Sportschuhe für sein neues Fitnessprogramm auszusuchen. Er eilt in eine Gartenkolonie. Dort liegt ein Kleingärtner erwürgt in seiner Laube. Über einen Mangel an Verdächtigen kann Freisal nicht klagen. Beinahe jeder im Kleingartenverein hätte ein Motiv gehabt, den überall verhassten „Giftzwerg“ umzubringen. Nur über Umwege gelingt es dem Kommissar und seiner pfiffigen Assistentin, Licht ins Dunkle zu bringen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter44 01 40 oder per E-Mail info@myershotel.de