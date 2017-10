Prenzlauer Berg.

Die Aula des Museums am Wasserturm wird am Wochenende wieder zum Konzertsaal. Gemeinsam mit dem Berliner Prelude-Ensemble veranstaltet das Museum in der Prenzlauer Allee 227/228 am 14. Oktober zunächst um 16 Uhr ein Konzert für Kinder und deren Eltern. Um 19 Uhr steht dann ein Konzert für Erwachsene auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber erbeten. Weitere Informationen auf www.preludeconcerts.com