Krimis zur Weihnachtszeit

Berlin: Bibliothek am Wasserturm |

Prenzlauer Berg. Zu einer Lesung „Mörderische Weihnachten“ lädt die Bibliothek am Wasserturm am 15. Dezember um 20 Uhr ein. In der Prenzlauer Allee 227/228 sind Ella Danz und Stephan Hähnel zu Gast. Die beiden werden Kriminalgeschichten lesen. Die Zuhörer können sich auf skurrile Krimis freuen, die etwas Abwechslung in den vorweihnachtlichen Alltag bringen. Nach der Lesung besteht die Möglichkeit, mit den beiden Autoren ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt zur Lesung ist frei. BW