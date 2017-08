Lange Nacht im Kindermuseum

Prenzlauer Berg.

Das MachMit! Museum für Kinder in der Senefelderstraße 6 beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Langen Nacht der Museen. Geöffnet ist es am 19. August von 15 bis 22 Uhr. In dieser Zeit kann man die neue Ausstellung „Der weite Horizont“ anschauen und in der Museumsdruckerei T-Shirts mit indianischen Motiven bedrucken. Weiterhin wird vor dem Museum ein Wasserspielplatz aufgebaut. Auf diesem haben die Besucher die Möglichkeit, Rindenboote zu bauen und schwimmen zu lassen. Weitere Informationen gibt es auf www.machmitmuseum.de sowie unter74 77 82 02.