Laternenfest in der Werkstatt

Prenzlauer Berg.

Ein Laternenfest veranstaltet die Klax-Kreativwerkstatt in der Schönhauser Allee 59 am 5. November. Von 14 bis 19.30 Uhr sind Familien willkommen, für den Umzug am St. Martinstag Laternen anzufertigen. Diese können ganz traditionell aus Holz und Pappe oder ganz modern mit 3D-Drucker und Lasercutter entstehen. Dazu gibt es Stockbrot am Herbstfeuer, Bratwurst und Kinderpunsch. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter http://asurl.de/134x