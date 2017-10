Litauisches Kino Goes Berlin - 7. Litauisches Filmfestival

Das litauische Kino hat nach dem Kollaps der Sowjetunion extreme

Herausforderungen und Umbrüche durchstehen müssen. Aber es hat überlebt und

ist nun mit dem Anspruch eines unabhängigen, freien Filmschaffens erstaunlich vital

unterwegs.

Litauisches Kino Goes Berlin, das einzige litauische Filmfestival außerhalb des

Heimatlandes, wurde vor sieben Jahren aus der Idee geboren, die ganze Bandbreite

des litauischen Kinos in die Stadt der Berlinale® zu holen. Mittlerweile hat es sich zu

einer übergreifenden Plattform entwickelt, die mit unterschiedlichsten Partnern

Kinoenthusiasten und Kulturbegeisterten Filmkunst und -künstlerInnen aus Litauen

näherbringt.

Bereits seit der ersten Ausgabe des Festivals konnte das Publikum in Berlin den

kreativen Weg junger litauischer FilmemacherInnen verfolgen, die hier ihre ersten in

Litauen und auf auswärtigen Festivals hochgelobten Spielfilme präsentierten. 2017

sind es u. a. Andrius Blaževičius mit „The Saint", Šarūnas Bartas „Frost“ und Lina

Lužytė mit „Together Forever".

In diesem Jahr kommt es außerdem zum Zusammenwirken mit den baltischen

Nachbarn Lettland und Estland: Das gemeinsame Programm zeigt die Baltische

Kurzfilm-Nacht und die Matinée der Animationsfilme für Kinder.

Neben den Spielfilmen und dem gemeinsamen Kurzfilmprogramm der baltischen

Länder präsentiert das Festival schon zum dritten Mal seinen Kurzfilm-Wettbewerb

mit ganz frischen Produktionen aller Genres: Fiktionales und Dokumentarisches,

Animationsfilme, Video-Clips oder Experimental-Kino – gewagt, innovativ, kreativ.

Über seine Aufgabe als Schaufenster des litauischen Kinos hinaus schließt das Festival

auch KünstlerInnen anderer Disziplinen mit ein und stellt audiovisuelle Kultur in

einem erweiterten Sinn vor: in diesem Jahr die experimentelle Elektro-Postpunk-

Band Solo Ansamblis aus Vilnius. Sie hat mit ihrer „sad dance“-Performance ihr ganz

eigenes Genre entwickelt – Musik, Licht, Rauch und Bühnenbild sind gleichermaßen

wichtig und ergeben ein Gesamtkunstwerk. Außerdem als Schlusspunkt des

diesjährigen Festivals die litauische Kultsängerin Giedrė mit ihrer Formation Giedrė &

Jazz Miniatures.

Künstlerische Leitung: Giedrė Simanauskaitė

Presse: k3 berlin – Kontor für Kultur und Kommunikation

Gefördert von: Litauisches Kulturministerium und Litauischer Kulturrat

Unterstützt durch: Programm „Global Lithuania“ des Außenministeriums der Republik Litauen



Orte:

ACUDKino und ACUD Club

Veteranenstraße 21

10119 Berlin



Sputnik-Kino

Hasenheide 54

10967 Berlin



b-flat

Accoustic Music & Jazz Club

Dircksenstraße 40

10178 Berlin