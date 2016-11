Mozarts Requiem in der Kirche

Prenzlauer Berg.

Eine Aufführung des Requiems von Mozart können Musikfreunde am 13. November um 18 Uhr in der Gethsemanekirche in der Stargarder Straße 77 erleben. Das Requiem von Mozart zählt seit mehr als 200 Jahren zu den beliebtesten Kirchenmusikwerken überhaupt. Aufgeführt wird es vom Karl-Forster-Chor Berlin und den Leipziger Philharmonikerinnen. Die Leitung hat Eva Meitner. Der Eintritt kostet 17,50 Euro. Weitere Informationen und Kartenbestellung unter61 65 57 71 sowie auf http://asurl.de/135c