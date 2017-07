Multikulturelles Gartenfest

Prenzlauer Berg

. Am 15. Juli veranstaltet der Verein Total Plural, Anlaufstelle für bikulturelle Familien und Künstler, sein diesjähriges Sommerfest. Dazu sind nicht nur Mitglieder, sondern auch Freunde und alle Interessierten eingeladen. Das Fest findet von 15 bis zirka 19 Uhr im Garten des Sportjugendzentrums in der Lychener Straße 75 statt. Es wird ein Film aufgeführt, Boule, Tischtennis und Badminton können gespielt werden. Kinder erwartet ein Planschbecken und die Festgäste ein leckeres Buffet, an dem sich jeder für eine Spende von drei Euro bedienen kann. Weitere Informationen auf totalplural.de