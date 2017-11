Poesie-Konzert "geschrieben auf der zunge des schmetterlings"

Poetin/ Performerin Shannon Sullivan, Schlagzeuger Bernd Oezsevim and Gitarrist André Matov laden zum Konzert – kein Konzert im traditionellen Sinn, ein Konzert, zu dem man tanzen kann, sondern ein langes Gedicht gesetzt zu Musik:"the story written on the butterfly's tongue"/"geschrieben auf der zunge des schmetterlings"Musik im herkömmlichen Sinne verwebt sich mit der Musik der Sprache zu einer Geschichte um den Kampf, sich von der Vergangenheit zu befreien wie von einem Kokon, das Risiko einzugehen, gesehen zu werden, sich berühren zu lassen.Text, Performance: Shannon SullivanDrums: Bernd OezsevimGitarre: André MatovTickets: 13/ 8 € erm.Weitere Infos: Poesie-Konzert am 2. & 3. Dezember