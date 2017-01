Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg. Zu einem faszinierenden, märchenhaften Schattentheater lädt das MachMit Museum für Kinder für den 22. Januar um 16.30 Uhr ein. In der Wunderkammer des Museums in der Senefelderstraße 5 ist Murhaf Amayry zu Gast. Er wird die Zuschauer mit einer wunderbaren Geschichte und mit einem gekonnt gespielten Schattentheater in seinen Bann ziehen. Der Eintritt kostet 5,50 Euro. BW