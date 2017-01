Schwedischer Film im Museum

Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg. In einer neuen Staffel der Reihe „Film ab!“ zeigt das MachMit! Museum für Kinder in der Senefelderstraße 5 am 28. Januar den schwedischen Film „Mama Muh und die Krähe“. Dieser ist um 18.30 Uhr für Kinder ab fünf Jahre zu sehen. Im Museum wird zurzeit eine Ausstellung zu schwedischen Kinderbuchhelden gezeigt. Der Eintritt zum Film und zu einem Workshop „Blutsbrüderschaft schließen (nach Art des Hauses)“ kostet 5,50 Euro. BW