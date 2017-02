Theater in der Wunderkammer

Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg. „Die Grille“ heißt ein Tischpuppenspiel, das das transit-theater-berlin am 25. und 26. Februar im MachMit! Museum für Kinder zeigt. Zu erleben ist das Stück, das frei nach Motiven von Fontane und Janosch entstand, am Freitag um 10.30 Uhr und am Sonnabend um 16.30 Uhr in der Wunderkammer des Museums in der Senefelderstraße 5. Geeignet ist es für Kinder ab drei Jahre. Der Eintritt kostet 5,50 Euro. Weitere Informationen unter 74 77 82 00. BW