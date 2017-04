Walpurgisnacht in der Kulturbrauerei

Prenzlauer Berg.

In der Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai ist der Ortsteil wieder fest in der Hand der Hexen und allerlei Partyvolk. Das größte Fest findet erneut in der Kulturbrauerei an der Schönhauser Allee 36 statt. Das nach Angaben der Veranstalter größte Mai-Feuer der Stadt wird gegen 16 Uhr entzündet. Für Unterhaltung sorgen Artisten und Jongleure. Die Walpurgisnacht-Party beginnt dann um 22 Uhr. Die ganze Nacht werden auf zehn Tanzflächen 20 DJs für Stimmung sorgen. Weitere Informationen gibt es auf www.kulturbrauerei.de