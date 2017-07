Zum Feierabend ins Konzert

Berlin: Gethsemanekirche |

Prenzlauer Berg. „Feierabendkultur“ ist das Motto eines Konzerts, zu dem die evangelische Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord am 26. Juli einlädt. Alle, die nach dem Arbeitstag mit Musik in den Feierabend starten möchten, sind um 18.30 Uhr in der Gethsemanekirche willkommen. Zu erleben ist Kim Nguyen an der Orgel. Der Eintritt zum Konzert in der Kirche an der Stargarder Straße 77 ist frei, eine Kollekte willkommen. BW