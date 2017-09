Fairer Handel schafft Perspektiven: Aktionswoche im September

Prenzlauer Berg. Vom 15. bis 29. September findet die Faire Woche, die größte Aktionswoche zum Fairen Handel in Deutschland, statt.

Der Veranstaltungskalender steht im Internet auf www.fairewoche.de

Die Aktionen werden mit einem Gottesdienst in der Zoar-Kirche in der Cantianstraße 9 am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr eröffnet. In diesem Jahr wird der Generalsekretär der Europäischen Baptistischen Mission International, Pastor Christoph Haus, die Predigt halten.Bei der Fairen Woche laden Weltläden, Aktionsgruppen, Unternehmen, Supermärkte, gastronomische Betriebe und andere bei rund 2500 Veranstaltungen dazu ein, den Fairen Handel kennenzulernen. Kaffee oder Tee zum Frühstück, die Banane in der Mittagspause und der Orangensaft samt Schokoriegel am Nachmittag haben einen langen Weg hinter sich. Viele Produkte des täglichen Bedarfs kommen aus südlichen Ländern. Die Einwohner dieser Länder leiden an Hunger und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, es fehlen Gesundheitsversorgung und Bildungsangebote. Viele sehen für sich und ihre Kinder in ihrer Heimat keine Perspektive. Der Faire Handel will das ändern.„Durch den Fairen Handel können wir unseren Farmern einen guten Preis zahlen“, sagt Stanley Maniragaba von der Kaffee-Kooperative (ACPCU) aus Uganda. Davon würden die Kaffeebauern enorm profitieren, „sie können Schulgebühren für ihre Kinder zahlen und medizinische Dienste in Anspruch nehmen“.Auch die deutschen Verbraucher können helfen, wenn sie faire Preise für die Produkte zahlen. Die Zoar-Kirche will zum Fairen Handel beitragen. Deshalb gibt es dort Informationen über ein Projekt in Indien. Ein Missionsbericht soll den Blick dafür schärfen, was Weltmission mit Fairem Handel zu tun hat. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein „Faires Mittagessen“. Bei persönlichen Gesprächen können sich die Besucher über das Thema weiter informieren.