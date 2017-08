Forum für Erstwähler

Berlin: Jugendkulturzentrum Königstadt |

Prenzlauer Berg. Im Jugendkulturzentrum Königstadt in der Saarbrücker Straße 24 findet am Mittwoch, 13. September, um 16 Uhr ein Erstwähler Forum statt. Unter dem Motto „Meet your local politician” laden Jugendliche aus Pankow zum politischen Austausch mit Politikern ein. Die Veranstaltung wurde von den Jugendlichen selbst vorbereitet. Start ist um 16 Uhr mit einer Test-Wahl. Im Anschluss gibt es Diskussionsrunden sowie persönliche Gesprächsmöglichkeiten mit Politikern. Zum Abschluss gibt es Musik von Jugendlichen für Jugendliche. KT