Berlin: Sommerfest |

Prenzlauer Berg. Die SPD lädt auch in diesem Jahr zu ihrem traditionellen Sommerfest ein. Dieses findet am Sonnabend, 2. September, ab 13 Uhr im Einsteinpark (Ele) an der Einsteinstraße statt. Bei Kaffee und Kuchen, Eis und Gegrilltem, Musik und guter Laune möchten die Politiker mit Einwohnern ins Gespräch kommen. Es ist ein Fest für die ganze Familie, zu dem die SPD-Fraktion in der BVV einlädt. KT