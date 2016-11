Prenzlauer Berg.

Zu einem Familientag lädt der Abenteuerliche Bauspielplatz in der Kollwitzstraße 35 am 19. November ein. Kinder und Eltern sind von 13 bis 18 Uhr willkommen. An diesen Tagen können sie gemeinsam mit Holz bauen und den Platz erkunden. Die Mitarbeiter des Bauspielplatzes unterstützen sie dabei. Weitere Informationen auf www.kolle37.de