Der Tisch ist bereits gedeckt

Berlin: Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender |

Prenzlauer Berg. Sich sonntags einfach mal an einen gedeckten Frühstückstisch setzen und mit netten Leuten den Vormittag genießen können Alleinerziehende und ihre Kinder am 8. Januar von 10 bis 13 Uhr bei der Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender Shia. In der Rudolf-Schwarz-Straße 31 sind Mütter und Väter willkommen, die zurzeit wenig Gelegenheit haben zu entspannen. Beim Sonntagsfrühstück können sie mit anderen ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen. Um einen Unkostenbeitrag von zwei Euro für Lebensmittel pro Person und 1,50 Euro Teilnahmegebühr für Erwachsene wird gebeten. Anmeldung unter 425 11 86. BW