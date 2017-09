Prenzlauer Berg.

Der Abgeordnete Tino Schopf (SPD) bietet am 12. Oktober jeweils eine Sprechstunde zum Miet- und Sozialrecht an. Diese Doppelsprechstunde bieten Fachanwälte in seinem Bürgerbüro in der Bernhard-Lichtenberg-Straße 23. Die Mieterberatung findet von 16 bis 17 Uhr, die Sozialberatung von 17.30 bis 18.30 Uhr statt. Anmeldung unter92 15 25 26 oder per E-Mail an tino.schopf@spd.parlament-berlin.de