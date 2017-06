Gemeinsam gärtnern im Kiez

Prenzlauer Berg.

Der stillgelegte Friedhof Georgen Parochial an der Heinrich-Roller-Straße ist eine grüne Oase am Rande des Gründerzeitquartiers Winsviertel. Eine Teilfläche wird inzwischen von der Grünen Liga bewirtschaftet. Auf dieser wird montags von 16 bis 19 Uhr gegärtnert – das nächste Mal am 3. Juli. Unter dem Motto „Tomate sucht Gießkanne“ sind alle willkommen, die Lust auf Gartenarbeit im Kiez haben. Ansprechpartnern ist Anke Küttner. Weitere Informationen gibt es über den E-Mail-Kontakt anke.kuettner@grueneliga-berlin.de und auf http://asurl.de/13e-