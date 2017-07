Infoabend zur psychodynamischen Gruppentherapie

Schnupperabend für Interessierte

Am Infoabend über dieses effektive Verfahren zur Behandlung verschiedener Problembereiche stellt die Psychotherapeutin und Gruppenleiterin Dr. phil. Katja Rose die Gruppenarbeit vor und beantwortet gern Fragen. Sie erzählt vom lebendigen und kreativen Prozess der Gruppenarbeit, in dem alte Verhaltensmuster wiederbelebt und verändert werden können. Der Infoabend ist ein Angebot für alle, die mehr über dieses Gruppentherapieverfahren erfahren möchten oder die selbst erwägen, eine Gruppentherapie zu machen. Katja Rose ist approbierte Psychotherapeutin und arbeitet in eigener Praxis mit Einzelpersonen, Paaren und Gruppen.Termin: Mi, 6. September 18 UhrOrt: Praxis Katja Rose, Immanuelkirchstr. 2B in Prenzlauer BergInfo & Anmeldung unter 030-522 79 451www.psychologie-rose.deUm Anmeldung wird gebeten.