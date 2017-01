Prenzlauer Berg.

Der Papaladen in der Marienburger Straße 28 lädt am 12. Januar von 10 bis 12 Uhr Väter in Elternzeit zum Papa-Café ein. Väter knüpfen untereinander Kontakt und ihre Jüngsten können miteinander spielen. Teilnehmer werden um eine Spende von fünf Euro gebeten. Weitere Informationen unter28 38 98 61 und auf www.vaeterzentrum-berlin.de