Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. „Du bist, was du isst?“ ist das Motto einer Veranstaltung, zu der das Ewa-Frauenzentrum anlässlich des Welternährungstages einlädt. Am 16. Oktober um 19 Uhr sind Frauen im Ewa-Café in der Prenzlauer 6 willkommen, ihre Lieblingsrezepte vorzustellen. Weitere Informationen unter 442 55 42. BW