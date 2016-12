Politiker orgeln, damit Bedürftige Weihnachten feiern können

Prenzlauer Berg. Das Team des „Café Treffpunkt“ der Heilsarmee organisiert für bedürftige und einsame Menschen eine Weihnachtsfeier.

Damit diese bestens vorbereitet werden kann, werden am 10. Dezember von 11 bis 16 Uhr Spenden dafür auf dem Markt am Kollwitzplatz gesammelt. Diese Sammlung wird von Berliner Politikern aller Couleur unterstützt. Diese stellen sich an diesem Tag an eine Drehorgel und machen mit Musik auf diese Aktion aufmerksam.Jeweils eine halbe Stunde werden unter anderem der frühere Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD), die Grünen-Politikerin Ramona Pop, der Abgeordnete Gottfried Ludewig und Stadtrat Torsten Kühne (beide CDU), Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) und der Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup (SPD) die Kurbel drehen.Vor und nach dem „Orgeln“ können Passanten natürlich auch mit den Politikern ins Gespräch kommen. Mit Tee und Gebäck wird die Spendenaktion abgerundet.„Wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viele Spenden sammeln, um in diesem Jahr eine schöne Weihnachtsfeier vorbereiten zu können“, sagt Siegfried Fischer, der Leiter des „Cafés Treffpunkt“. Diese wird am 24. Dezember im Hotel Maritim ProArte stattfinden. „Der Hoteldirektor Roberto Klimsch erklärte sich bereit, uns Räume zur Verfügung zu stellen“, so Fischer. Hier werden sozial Schwache und Einsame beköstigt und mit einem kleinen Programm überrascht. Zur Weihnachtsfeier soll jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk erhalten. Dafür sind weitere Spenden und auch kleine Geschenke willkommen.

Wer etwas spenden möchte, wendet sich an Siegfried Fischer unter 444 08 00. Unter dieser Nummer können sich auch Bedürftige und Einsame anmelden, die an der Weihnachtsfeier teilnehmen möchten.