Sachen für den Winter spenden

Berlin: Projektladen „caridoo“ |

Prenzlauer Berg. Die Youngcaritas veranstaltet am 28. Oktober eine Kleiderspendenaktion von 13 bis 18 Uhr im Projektladen „caridoo“ in der Pappelallee 62. Dort sind junge Leute willkommen, gut erhaltene Winterkleidung abzugeben. Die Spendenaktion bietet zugleich die Möglichkeit, sich bei Getränken und Snacks kennenzulernen. Youngcaritas übergibt die Spenden direkt an die Caritas-Kleiderkammer, wo sie kostenfrei an Bedürftige weitergegeben werden. Gebraucht werden zum Beispiel Winterstiefel und -jacken, Pullover, Socken, Mützen, Handschuhe, Schals, Bettbezüge und Schlafsäcke. Nicht angenommen werden unter anderem Schmuck, Firmen-Shirts, Unterwäsche, Badehosen, Pelze oder Sakkos. Weitere Informationen unter 25 56 22 57. BW