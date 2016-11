Was wird denn mit dem Kind?

Prenzlauer Berg.

Was passiert mit meinem Kind, wenn mir etwas passiert? Diese Frage stellen sich viele alleinerziehende Eltern. Tipps, wie man da am besten Vorsorge treffen kann, gibt es auf einer Informationsveranstaltung des Vereins Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender am 25. November um 16 Uhr in der Rudolf-Schwarz-Straße 31. Für diese Veranstaltungen können sich Alleinerziehende bis zum 21. November unter425 11 86 oder per E-Mail kontakt@shia-berlin.de anmelden. Um eine Kostenbeteiligung von sechs Euro wird gebeten.