Wolltest Du schon immer in die Rolle eines Stadtführers schlüpfen? Möchtest Du Deinen Kiez den Anderen zeigen so wie nur Du ihn kennst? Gesellschaftspolitische Themen liegen Dir auf dem Herzen und Du stellst Dir die Frage, wie bestimmte Minderheiten und deren Umfeld dargestellt werden?



"Stell Dir vor, es kommt eine Gruppe von MuslimInnen zu Besuch und Du sollst ihnen das muslimische Berlin zeigen." Darunter könnten sein: ein muslimischer Jugendclub, eine Moschee, ein Cafe, in dem sich vorwiegend muslimische Jugendliche treffen, ein Friseur nur für MuslimInnen, ein Kiez in Kreuzberg oder auch die Museumsinsel!



Unter diesem Motto kannst Du in unserem Workshop Deine Stadt oder Deinen Kiez mit anderen Augen erkunden und darüber als Tourguide berichten. Und wir helfen Dir dabei!



Du hast Interesse? Bist du zwischen 16 und 27 Jahren alt und Deine Familie hat eine Migrationsgeschichte? Bewerbe Dich mit ein paar kurzen Informationen über Dich und Deine Motivation, am Workshop teilzunehmen an: ostpunkt.berlin(at)gmail.com. Gerne beantworten wir Dir auch Deine Fragen oder geben Dir weitere Informationen zur Veranstaltung. Teilnahme ist kostenfrei.



TRAINERINNEN

+ Sabrina Dittus, Dr., Filmemacherin, Autorin, Journalistin

+ Marie Faust, Stadtführerin



ZEITPLAN (voraussichtlich)

05.11. 10-16 Uhr

11.11. 10-14 Uhr

19.11. 10-18 Uhr



VERANSTALTUNGSORT

+ ostPost berlin, Choriner Str. 84, 10119 Berlin



+++

Die Workshopreihe "Werde Tourguide - just for one day! Entdeckung des muslimischen Berlins" ist ein Teilprojekt des Modellprojektes "WIR HIER! Kein Platz für Muslimfeindlichkeit in Europa – Migrantenorganisationen im Dialog". Im Rahmen dieses Projektes bieten mehrere Migrantenorganisationen Workshops und Veranstaltungen an, um sich dem Thema Muslimfeindlichkeit in Europa auf künstlerisch-kulturelle Art zu nähern bzw. sich damit auseinanderzusetzen. Finanziert wird das Modellprojekt "WIR HIER!" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Bundeszentrale für politische Bildung.