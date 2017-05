Wertvolle Tipps für Schwangere

Berlin: Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender |

Prenzlauer Berg. Unter dem Motto „Den Anfang allein meistern“ veranstaltet die Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender einen Informationsabend für Singles am 30. Mai von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Rudolf-Schwarz-Straße 31. Eine Schwangerschaft erleben Frauen mit Vorfreude und Spannung, aber auch mit Ängsten und Unsicherheiten. Ganz wichtig ist daher auch der Austausch untereinander. Für Informationen und als Gesprächspartnerinnen stehen Dr. Martina Krause und Isabella Lammaghi zur Verfügung. Teilnehmerinnen melden sich bis zum 25. Mai unter 425 11 86 an. Um einen Unkostenbeitrag von drei Euro wird gebeten. BW