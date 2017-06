Unterstütze mit uns zusammen die Berliner Kinderhilfe Schutzengel.

An unseren Aktionstagen 15.06. - 17.06.2017 kannst du dich in unserem Clever Fit-Studio Berlin-Prenzlauer Berg informieren und mit ein bisschen Glück tolle Preise bei unserer Tombola gewinnen!!

Du findest uns in der Greifswaler Str. 90, 10409 Berlin im OG des Mühlenberg-Centers.



Komm' vorbei, wir freuen uns auf dich!

Dein Clever Fit Prenzlauer Berg-Team