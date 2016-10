Kostenloser Fahrrad-Check

Volkspark am Weinbergsweg

, Volkspark am Weinbergsweg , 10119 Berlin DE

Volkspark am Weinbergsweg

Volkspark am Weinbergsweg , Volkspark am Weinbergsweg , 10119 Berlin DE

Berlin: Volkspark am Weinbergsweg |

Mitte. Am 15. Oktober von 10 bis 17 Uhr prüfen ADFC-Mechaniker im Volkspark Weinberg am Weinbergsweg Fahrräder auf Verkehrssicherheit und reparieren Brems- und Lichtanlagen kostenlos vor Ort. Außerdem geben die Berater Tipps, wie man mit dem Fahrrad schwierige Situationen unfallfrei meistern kann, sowie Einblicke in die aktuellen Verkehrsregeln. TS