Wie man sich richtig bewirbt

Prenzlauer Berg.

„Erfolgreich bewerben“ ist das Thema eines Seminars, zu dem der Pankower Lernladen am 14. Juni von 10 bis 12.30 Uhr in die Stargarder Straße 67 einlädt. Willkommen sind alle, die ihre Bewerbungsunterlagen auf den neuesten Stand bringen möchten. Die Teilnehmer können ihre bisherigen Papiere mit kompetenter Unterstützung überprüfen und lernen die neuesten Anforderungen an Anschreiben, Lebenslauf und E-Mail-Bewerbung kennen. Um Anmeldung bis zum 9. Juni wird gebeten unter325 92 70 00 oder per E-Mail lernladen.pankow@dqg-berlin.de