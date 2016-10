Arbeitskreis packt es an

Berlin: Lern- und Gedenkort Annedore und Julius Leber |

Schöneberg. Der "Arbeitskreis Annedore und Julius Leber" im Stadtteilverein Schöneberg macht sich zielstrebig an die Gestaltung des Lern- und Gedenkorts in der Torgauer Straße. Mitglieder haben die alte Einfahrt rekonstruiert und das Beet vor dem Haus freigelegt. Weil aber noch viel zu tun ist, geht es bei einem „Arbeitstreffen“ vor Ort am 22. Oktober ab 14 Uhr weiter mit der Beseitigung von Pflanzenwildwuchs und Aufräumen. „Wir freuen uns über tatkräftige Mithilfe und auch über Kaffee und Kuchen für fleißige Helferinnen und Helfer“, so Annette Maurer-Kartal, Geschäftsführerin des Stadtteilvereins; mehr Infos zur Aktion unter 78 70 40 50. KEN