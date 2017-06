Benennung nach Kitty Kuse

Berlin: Kitty-Kuse-Platz |

Schöneberg. Nach einem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung vom Herbst 2016 wird die Grünanlage an der Naumannstraße 47, südlich der Hertha-Block-Promenade nach Kitty Kuse benannt. Die feierliche Enthüllung der Schilder im Beisein von Stadträtin Christiane Heiß (Bündnis 90/Grüne) wird am 23. Juni um 10 Uhr gefeiert. Käthe „Kitty“ Kuse (1904-1999) war eine Berliner Aktivistin für die Rechte lesbischer Frauen. Sie gründete die erste Lesbengruppe für ältere Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Sie lebte auf der Schöneberger Insel. KEN