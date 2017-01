Coming-out der anderen Art

Berlin: Theater O-Tonart |

Schöneberg. André Fischer, bekannt unter anderem aus „Berliner Diven“, spielt am 4. Februar 19.30 Uhr und am 5. Februar 16 Uhr im Theater O-Tonart, Kulmer Straße 20a, in der deutschen Erstaufführung der Solo-Komödie „Maman und ich“ von Guillaume Gallienne. Fischer ist nicht nur Hauptfigur, das hässliche Entlein und Muttersöhnchen Guillaume beim Coming-out der etwas anderen Art. Er stellt auch seine Mutter und 30 weitere Personen dar. Auf dem Weg durch Internat, Musterung, Casting und Kur werden die Lachmuskeln des Publikums garantiert strapaziert. Karten von 16 bis 24 Euro sind unter 37 44 78 12 erhältlich. KEN