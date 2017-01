Der Kommunist vom Montmarte

Berlin: Puppentheater Hans Wurst Nachfahren |

Schöneberg. Barbara Kilian und Siegfried Heinzmann vom Theater „Hans Wurst Nachfahren“ am Winterfeldtplatz haben Michael Kleebergs zeitkritische Geschichte „Der Kommunist vom Montmartre“ dramatisiert und für die Puppenbühne eingerichtet. Die Eigenproduktion ist am 20. und 21. Januar jeweils um 20 Uhr zu erleben. Karten zu 11,50 und 16,50 Euro gibt es unter 216 79 25 oder an der Abendkasse. KEN