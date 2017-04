Die Hauptstraße wird grün

Schöneberg.

Anlässlich der Initiative „Berlin machen“ laden die grüne Abgeordnete Catherina Pieroth-Manelli und das Forum Schöneberg, eine Gruppe engagierter Menschen, die Veranstaltungen organisiert und über Themen der Bezirkspolitik diskutiert, Nachbarn, Gewerbetreibende zur Verschönerung der Hauptstraße zwischen Kleistpark und Vorbergstraße am 6. Mai ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr in der Hauptstraße 8, dem Sitz des Forums und von Pieroth-Manellis Wahlkreisbüro, das an diesem Tag eröffnet wird. Die Veranstalter freuen sich über Pflanzenspenden oder Saatgut; nähere Infos unter www.berlinmachen.de/aktionstag/aktion.php?sid=200